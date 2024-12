Em comunicado, a TAP detalha que os voos entre Lisboa e Porto Alegre vão realizar-se às terças, quintas e sábados, com partida da capital portuguesa às 13h05 e chegada a Porto Alegre às 20h25.

Com uma duração total de 11:20, este é um dos voos mais longos da rede de destinos TAP.

No sentido contrário, o voo da TAP parte da capital do estado do Rio Grande do Sul às 21h55, chegando ao aeroporto Humberto Delgado às 12h45.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, foi encerrado em 3 de maio passado, devido ao estado de calamidade declarado pelas autoridades, na sequência das chuvas que provocaram grandes inundações no estado do Rio Grande do Sul, e que afetaram também a infraestrutura aeroportuária.

A TAP suspendeu os seus voos desde essa data, retomando agora a operação.

Com a retoma da oferta de voos diretos entre a capital mais a sul do Brasil e a Europa, a TAP destaca cumprir “o compromisso que assumiu na data em que foi forçada a suspender esta ligação”.

A TAP Air Portugal apresenta-se como “a companhia aérea que mais voa entre a Europa e o Brasil”, com quase 100 voos por semana, saindo de 13 cidades capitais do Brasil.

A TAP Air Portugal voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal.