A taxa de desemprego aumentou para 6,5% em setembro, 0,4 pontos percentuais acima do mesmo mês de 2022 e mais 0,1 pontos percentuais do que em agosto, segundo as estimativas provisórias do INE hoje publicadas.

"Em setembro de 2023, a taxa de desemprego situou-se em 6,5%, igualando o valor de abril de 2023, e a taxa de inatividade (31,2%) registou o valor mais baixo da série", destaca o Instituto Nacional de Estatística. Os dados hoje avançados pelo instituto estatístico, com estimativas já definitivas para agosto, reveem em alta a taxa de desemprego desse mês para 6,4%, face aos 6,2% inicialmente previstos pelo INE.