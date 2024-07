Dados provisórios hoje divulgados pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, em junho deste ano, a taxa anual de inflação da zona euro deverá situar-se em 2,5% o que compara com 5,5% no mês homólogo de 2023 e com 2,6% em maio de 2024.

Em Portugal, a taxa anual de inflação registada em junho deste ano foi, de acordo com os dados provisórios hoje apresentados pelo Eurostat, de 3,1%, abaixo dos 4,7% de junho de 2023 e dos 3,8% de maio de 2024.

Especificando por principais componentes da inflação na zona euro, o gabinete estatístico estima que os serviços apresentem a taxa anual mais elevada em junho (4,1%, estável em comparação com maio), seguindo-se os produtos alimentares, álcool e tabaco (2,5%, em comparação com 2,6% em maio), os produtos industriais não energéticos (0,7%, estável em comparação com maio) e a energia (0,2%, em comparação com 0,3% em maio).

Estas percentagens são das mais baixas dos últimos meses.

A taxa de inflação tem vindo a baixar nos últimos meses após registar valores históricos devido à reabertura da economia pós-pandemia de covid-19, à crise energética e às consequências económicas da guerra na Ucrânia, mas ainda assim acima do objetivo de 2% fixado pelo Banco Central Europeu (BCE) para a estabilidade dos preços.