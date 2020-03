Ao abrigo das medidas tomadas pelo Governo no âmbito para fazer face à redução de atividade da maior parte das empresas, em Portugal, o pagamento das contribuições à Segurança Social teve o prazo prolongado do habitual dia 20 para dia 31 de março – ou seja, amanhã.

O pagamento das contribuições pode ser feito de acordo com duas opções disponíveis: pelo valor integral ou recorrendo às medidas de exceção, liquidando apenas 1/3 das contribuições devidas,

As empresas que optem por esta última modalidade fazem-no através de uma guia com o valor completo mas do qual é pago apenas 1/3 do valor.

No caso de optarem por este diferimento do pagamento, as empresas têm, a partir de julho, as seguintes opções para a liquidação dos valores remanescentes diferidos entre março e maio: pagamento do valor em dívida ao longo de 3 meses (julho a setembro) ou pagamento do valor em dívida ao longo de 6 meses (julho a dezembro);

Ambas as modalidades de pagamento serão efetuadas com requerimento de pagamento prestacional a efetuar em julho, para os 2/3 não liquidados agora.

Em síntese:

Quem pode beneficiar das reduções das contribuições na Segurança Social?

Trabalhadores independentes

Todas as empresas até 50 trabalhadores

Todas as empresas com entre 50 e 249 trabalhadores, caso apresentem uma quebra superior a 20% à média da faturação nos meses de março, abril e maio de 2020 face à média do período homólogo (março, abril e maio de 2019)

Empresas com 250 ou mais trabalhadores dos setores do turismo, da aviação civil ou outros encerrados por força do estado de emergência (o art.º 7.º do decreto n.º 2-A/2020) e que apresentem uma quebra superior a 20% na faturação.

Como aceder ao pagamento fracionado e ao plano prestacional?

A adesão é sinalizada no portal Segurança Social Direta

Pagamento fracionado imediato de 1/3 das contribuições e ativação do plano prestacional é automática

Empresas que indevidamente beneficiem do diferimento das contribuições terão que liquidar, em julho, pagamento integral e juros

Que pagamentos podem ser fracionados?

As contribuições sociais da responsabilidade da entidade empregadora devidas a 20 de março, 20 de abril e 20 de maio e as contribuições sociais dos trabalhadores independentes devidas a 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho

As empresas que já tenham pago a totalidade das suas contribuições devidas a 20 de março [cujo prazo foi estendido para 31 de março] poderão diferir o pagamento das contribuições devidas a 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho

Como serão pagas as contribuições adiadas referentes a estes meses?

O pagamento será feito no 2º semestre, a partir de julho

As empresas dispõem de duas opções de pagamento:

- pagamento do valor em dívida ao longo de 3 meses sem juros (julho a setembro)

- pagamento do valor em dívida ao longo de 6 meses sem juros (julho a dezembro)