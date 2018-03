As restantes sociedades do Grupo Toys “R” Us Iberia mantêm a atividade com normalidade e iniciaram os processos necessários para procurar potenciais compradores do negócio na Península Ibérica, explica a empresa.

A solicitação de uma assembleia de credores desta empresa, que possui 26 imóveis, tem como objetivo, segundo o grupo, proteger os ativos imobiliários da cadeia de brinquedos.

A Toys “R” Us Iberia Real Estate garante solidariamente o financiamento emprestado ao grupo por diferentes fundos internacionais.

Em 14 de março último, o grupo anunciou que vai encerrar todas as lojas no Reino Unido, deixando mais de três mil pessoas no desemprego. No dia seguinte, divulgou que vai proceder à liquidação da negócio nos Estados Unidos.

Coincidindo com aquele anúncio, a Toys “R” Us Iberia explicou que estudaria a viabilidade em Espanha e a possibilidade de vender o seu negócio no mercado espanhol, onde possui 53 lojas e 1.600 empregados.

“Estamos a trabalhar, em estreita colaboração com os nossos assessores, para alcançar medidas que nos permitam preservar a continuidade da nossa atividade em Espanha, bem como os interesses dos nossos colaboradores e empregados”, afirmou naquela ocasião o diretor-geral da Toys “R” Us em Espaha e Portugal, Jean Charretteur.