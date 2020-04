Num comunicado, a APCAP – Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontos com Portagem, que conta com 24 concessionárias nacionais, indicou que as empresas “acertaram que o pagamento de portagens passa a ser feito mensalmente, permitindo a todos uma melhor gestão da tesouraria numa fase decisiva para a atividade económica”, numa altura de combate à pandemia de covid-19.

Na mesma nota, a APCAP refere que “esta medida tem efeitos práticos durante o estado de emergência e prolongar-se-á por três meses após o levantamento do mesmo”.

De acordo com a associação, “as concessionárias de autoestradas, através da Via Verde, estão a apoiar as empresas transportadoras de mercadorias, com a aplicação de medidas relacionadas com o pagamento de portagens”, tendo em conta a situação atual, em que “todos são chamados a colaborar, no sentido de estimular uma rápida retoma da economia”.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.