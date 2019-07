Num comunicado divulgado no portal do Tribunal de Contas sobre esta decisão, salienta-se que "esta é a primeira vez" que esta instituição "emite um parecer sobre a conta da Presidência da República, assim como é também a primeira vez que a Presidência da República presta as suas contas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)".

O relatório sobre a conta da Presidência da República de 2018, publicado em anexo ao parecer, menciona que as despesas com pessoal foram 68,8% do total e aumentaram 3,35% face ao ano anterior "em resultado da reposição do corte de 5% do pessoal dos gabinetes e das mudanças de situação dos trabalhadores, no âmbito do processo de descongelamento de carreiras".

Quanto ao trabalho suplementar, o tribunal constatou, em 2018, que o valor pago em horas extraordinárias baixou face a 2017, ponto que os membros do Conselho Administrativo da Presidência da República também salientaram, em sede de contraditório.

No ano passado, a auditoria financeira do Tribunal de Contas ao exercício de 2017 da Presidência da República deu conta de um aumento dos gastos com horas extraordinárias.

Na altura, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enquadrou esse aumento, declarando que decorria "do funcionamento do Museu aos fins de semana" e de "algumas deslocações mais intensas", mas, acima de tudo, do "cumprimento das 35 horas" repostas pelo Governo para os funcionários públicos.

(Artigo atualizado às 18:02)