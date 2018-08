O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou, na sexta-feira, as negociações comerciais com o México, que avançam num "bom caminho", e ameaçou o Canadá com taxas sobre a importação de carros.

“O acordo com o México está a correr muito bem. Os trabalhadores da indústria automóvel e os agricultores devem ser atendidos, ou não haverá acordo”, escreveu Trump na sua conta oficial da rede social Twitter. Na mesma nota, o líder norte-americano elogia o Presidente eleito mexicano, referindo-se a Andrés Manuel Lopez Obrador como “um verdadeiro cavalheiro”. O Canadá, contudo, “deve esperar”, já que as “tarifas e as barreiras comerciais são demasiado altas”, ameaçando taxar os carros se não conseguir fazer um acordo com Ottawa. Trump não especificou se se refere à renegociação do Tratado Norte-americano de Livre Comércio (NAFTA), ainda em curso com os dois vizinhos, ou a acordos separados.