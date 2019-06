O anuncio foi feito por Donald Trump no final da reunião com o Presidente chinês, Xi Jinping, marcada para revolver a guerra comercial que envolve os dois países desde o ano passado.

"Nós concordamos que as empresas norte-americanas podem vender produtos para a Huawei", afirmou Trump, que participou na Cimeira do G20, na cidade japonesa de Osaka.

O Presidente norte-americano prometeu também não aumentar os direitos alfandegários sobre as importações chinesas, confirmando que as negociações entre as duas maiores potências mundiais serão retomadas.

"Não vamos adicionar tarifas ou remover tarifas, pelo menos por enquanto", disse Donald Trump, à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, na qual estão reunidos os líderes das maiores economias mundiais.