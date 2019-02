A comissária da União Europeia (UE) para o Comércio, Cecilia Malmström, afirmou hoje, na África do Sul, que a parceria económica com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) está "no caminho certo".

"O comércio é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e estou muito satisfeita por ver este acordo orientado para o desenvolvimento a dar os primeiros frutos", sublinhou, em comunicado, a comissária europeia. Cecilia Malmström co-presidiu à primeira reunião do conselho conjunto no âmbito do Acordo de Parceria Económica (APE) entre a UE e SADC, que teve lugar hoje na Cidade do Cabo.