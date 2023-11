Cada vez mais os portugueses fazem compras à boleia dos descontos, e a Black Friday é uma oportunidade a não perder. O alargamento da campanha de descontos ao mês de novembro alicia os consumidores a abrirem os cordões à bolsa, caso comprovado pela SIBS, entidade que gere os multibancos, que faz notar ao JN que as compras cresceram 12%, em 2022.

Crescem as compras e com isso também crescem as reclamações. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 1562 operadores económicos (online e lojas físicas) e instaurou 184 processos entre 2020 e 2022. Até ao momento, foram aplicadas 77 coimas num valor total de 96 950 euros. O desrespeito das regras de fixação dos descontos é a principal infração dos comerciantes, revela o JN.

No Portal da Queixa também se regista um aumento nas denúncias relacionadas com os descontos da Black Friday. Em 2019 foram 262, no ano seguinte foram 416 e, em 2021, 709 reclamações. Já no ano passado contaram-se 866 reclamações na mesma plataforma, relacionadas com a Black Friday. Só no último mês o Portal da Queixa assinala que já conta com 31 queixas, mais 24% do que no mesmo período de 2022 com a tecnologia e os equipamentos eletrónicos são as categorias com mais reclamações, e precisamente os produtos mais procurados habitualmente nas promoções de novembro.

Para tentar evitar surpresas, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) aconselha os clientes a compararem os preços e os produtos em diferentes lojas, antes de efetivar a compra, bem como a ter em atenção a política de trocas ou de devoluções de cada estabelecimento.

A associação alerta ainda, igualmente, para as compras à distância. Este tipo de compra, segundo o que o SIBS relatou ao JN, tem aumentado na semana anterior à Black Friday, sendo que mais de um quinto (22%) do valor total é sempre gasto em compras online. Assim sendo, a DECO alerta para, nomeadamente, a imposição que muitas lojas estabelecem de um limite mínimo de compras para oferecer os portes de envio, acabando o consumidor por gastar mais do que inicialmente tinha planeado.