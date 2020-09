A “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030″ surgiu na sequência de um convite feito em maio pelo primeiro-ministro a António Costa Silva para delineasse um programa de médio prazo de forma a responder de forma estruturada à crise financeira, económica e social provocada pela atual pandemia da covid-19.

1.153 contributos, de cidadãos e instituições, levaram à adenda do plano inicial em alguns temas, como a eficiência energética ou turismo. “Vamos piorar antes de começar a melhorar. Para isso é preciso usar todos os trunfos do país”, alertou o consultor do Governo no início da apresentação.

Com base nas contribuições que a Visão Estratégica recebeu, foram feitas adendas ao documento inicial no "Cluster da petroquímica, química industrial e refinação", na "Eficiência energética", na “Mineração do mar profundo”, no "Comércio e serviços", "Turismo" e nas "Centrais de biomassa".

Segundo o executivo socialista, com a conclusão da “Visão Estratégica”, o Governo aprova já na quinta-feira, em Conselho de Ministros, a primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência, instrumento do Governo que já terá tradução na proposta de Orçamento do Estado para 2021, que será entregue em 12 de outubro na Assembleia da República.

Ainda em termos de calendário político, o primeiro-ministro vai reunir-se com os partidos e com os parceiros sociais nos próximos dias 21 e 22 sobre o Plano de Resiliência e o Quadro Financeira Plurianual 2021/2027.

Depois, também na sequência de uma sua iniciativa política, António Costa discutirá o futuro Plano de Recuperação e Resiliência no dia 23 deste mês na Assembleia da República, durante um debate temático. O Programa de Recuperação e Resiliência será em seguida apresentado publicamente em 14 de outubro, na véspera de o documento ser entregue à Comissão Europeia.