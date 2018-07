O número de veículos matriculados em Portugal no primeiro semestre subiu 5,4% para 156.442, em comparação com igual período do ano anterior, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal divulgados hoje.

Em junho, foram registados 30.981 veículos, uma subida de 6,4%, em comparação com o mesmo mês de 2017. Por categoria, foram matriculados 134.506 veículos ligeiros de passageiros no primeiro semestre, o que representou uma subida de 5,8%. No mês de junho, foram registados 26.162 automóveis ligeiros de passageiros, mais 5,3% do que no período homólogo. Por sua vez, entre janeiro e junho, o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu 19.363 unidades, o que representou um aumento de 3,6%, face a igual período do ano anterior. O mercado de ligeiros de mercadorias registou uma evolução favorável, subindo 12,8% em junho, face ao mês homólogo do ano anterior, fixando-se em 4.270 unidades matriculadas. Já quanto ao mercado de veículos pesados, no primeiro semestre, as matrículas totalizaram 2.573 unidades, o que se traduziu num acréscimo de 1,6%, relativamente ao mesmo período do ano anterior. Em junho verificou-se uma evolução de 9,6%, em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 549 veículos.