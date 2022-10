Tomando a palavra na abertura do debate parlamentar na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023, Fernando Media, Ministro das Finanças, destacou o compromisso para com os pensionistas e os mais desfavorecidos e vulneráveis, deixando também críticas à esquerda e à direita.

"Este é o Orçamento que o país precisa. Responde ao que é fundamental para as famílias, com estabilidade", começou por dizer o ministro, salientando que este Orçamento “define a descida do IRS das famílias”, “medidas de contenção para a subida dos preços” e um compromisso para que "a taxa de desemprego baixa se mantenha”.

Quanto à oposição, Fernando Medina criticou aqueles que dizem que o governo não protege os portugueses. “Como podem alguém falar em rolo compressor, se o Governo traz dois acordos assinados com os parceiros sociais?”