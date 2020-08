Em julho, o investimento resultante da concessão de Autorização de Residência para Investimento (ARI) totalizou 56.005.967,76 euros, o que representa uma queda de 42,9% face a igual mês de 2019.

Face a junho, o investimento recuou 37%.

No mês passado, foram atribuídos 108 vistos ‘gold’, dos quais 98 por via da aquisição de bens imóveis (37 na compra de imóveis para reabilitação urbana) e 10 através do critério de transferência de capital.

A compra de bens imóveis em julho totalizou 50,3 milhões de euros (a reabilitação urbana ascendeu a 13,1 milhões de euros) e a transferência de capitais a 5,7 milhões de euros.

Do total das concessões de vistos ‘gold’ em julho, 21 foram provenientes da China, 12 dos Estados Unidos, nove do Brasil, oito do Vietname e sete do Líbano.

No acumulado do ano, o montante captado por via dos vistos ‘gold’ ascendeu a 439 milhões de euros, uma queda de 37% face aos primeiros sete meses de 2019.

Entre janeiro e junho, foram atribuídos 808 vistos ‘dourados’.