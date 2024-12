O fabricante de automóveis e os trabalhadores chegaram a acordo sobre a venda da fábrica de Osnabrück e a alteração da produção e até mesmo o encerramento da sua fábrica mais pequena em Dresden.

Este acordo, que não é definitivo, permitirá atingir o objetivo de poupança de quatro mil milhões de euros anunciada pela empresa e reduzirá as exigências do construtor automóvel, que tinha inicialmente proposto o encerramento de, pelo menos, três das suas dez fábricas no país, de acordo com a comissão de trabalhadores.

A Volkswagen e os seus trabalhadores estão em negociações coletivas desde setembro relativamente ao Acordo Coletivo e ao plano de cortes na Alemanha, num contexto de queda das vendas na China e de uma transformação mais lenta do que o previsto para a mobilidade elétrica.

A sua aproximação intensificou-se esta semana, com o início da quinta ronda de negociações na segunda-feira, que se prolongou até hoje, com sessões noturnas e o objetivo de chegar a um acordo antes do Natal.

Tanto a Comissão de Trabalhadores como o Conselho de Administração terão agora de aprovar o acordo de princípio, o que significa que “ainda pode falhar”, avançou o jornal alemão.

A Volkswagen tem cerca de 120.000 empregados na Alemanha e 10 fábricas: Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau, Dresden, Kassel, Salzgitter, Braunschweig e Chemnitz.