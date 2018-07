A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores a menorizarem os receios dos efeitos da guerra comercial e a concentrarem-se na época de resultados trimestrais sobre a qual os analistas têm expectativas muito otimistas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,58%, para os 24.919,66 pontos.

Mais fracos foram os avanços dos outros índices, com o tecnológico Nasdaq a avançar 0,04%, para as 7.759,20 unidades, e o alargado S&P500 a progredir 0,35%, para as 2.793,84.

“Os investidores estão focados nos resultados das empresas”, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

A época de divulgação dos resultados trimestrais começa na sexta-feira com a divulgação dos números de vários bancos importantes. Mas já hoje a PepsiCo divulgou um volume de negócios acima das expectativas, apesar de os resultados líquidos terem sido inferiores aos esperados. Não obstante, a cotação avançou 4,76%.

No conjunto das empresas que integram o S&P 500, “as expectativas dos analistas apontam para uma subida dos lucros em 20%”, resumiu Art Hogan de B. Riley FBR, que contudo espera que mesmo esta referência seja ultrapassada, o que colocaria os resultados do segundo trimestre próximos dos do primeiro, já de si historicamente elevados.

Neste contexto de otimismo muito generalizado, onde 10 dos 11 subíndices que compõem o S&P500 fecharam a sessão com ganhos, “os investidores puseram os temores de guerra comercial de lado”, afirmou Cardillo.

Apesar da imposição mútua de taxas alfandegárias punitivas entre os EUA e a China, os investidores registaram que “nada se passou desde então”, afirmou Hogan.