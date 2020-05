Mas os investidores, que continuam a tentar antecipar os próximos resultados das empresas, “esperam que as estatísticas recuperem a partir do terceiro trimestre e melhorem nitidamente no quarto”, sublinhou Art Hogan, da National Holdings.

Este sentimento é encorajado por sinais como a afirmação dos dirigentes da Uber, que a sua atividade tinha recomeçado nas últimas três semanas, ou dos da Ford, que anunciaram o reinício da produção fabril nos EUA, em 18 de maio.

Por outro lado, vários Estados norte-americanos começaram a reabrir as respetivas economias e “os investidores não estão a antecipar uma segunda vaga de contágios, que possa conduzir a medidas de restrição tão estritas como a que foram recentemente decididas”, adiantou Hogan.

A este otimismo sobre o futuro próximo acrescenta-se o facto de que “há muito dinheiro em circulação”, com toda a liquidez injetada pelo banco central norte-americano desde há dois meses, para garantir o funcionamento dos mercados, o que alimenta a subida dos índices, detalhou este analista.

Os índices beneficiaram ainda das informações sobre o compromisso entre os negociadores norte-americanos e chineses para aplicarem o acordo comercial assinado no início do ano, apesar da pandemia do novo coronavirus.

Estas notícias foram vistas como um sinal positivo, uma vez que a tensão entre os dirigentes das duas primeiras economias mundiais parece ter sido reavivada nos últimos dias.