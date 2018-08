A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, apoiada pelos resultados da Berkshire Hathaway, o conglomerado do multimilionário Warren Buffett, e por uma recuperação da empresa da rede social Facebook.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,16%, para os 25.502,18 pontos.

O tecnológico Nasdaq apreciou-se 0,61%, para as 7.859,68 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 0,35%, para as 2.850,40.

“Os investidores continuam focados nos resultados das empresas”, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O conglomerado Berkshire Hathaway, que tem a sexta capitalização bolsista mundial, progrediu acentuadamente (2,91%) depois de apresentar as suas contas trimestrais.

Os resultados do grupo de Warren Buffett são o último exemplo, até à data, de uma época de resultados trimestrais que, mais uma vez, está a surpreender positivamente os analistas.

Oito em cada 10 das empresas que apresentaram resultados superaram as expectativas. A taxa de crescimento do lucro por ação do conjunto das empresas que já divulgaram os seus resultados atingiu os 24%, o que superou a esperada em quatro pontos percentuais, segundo as estatísticas da sociedade Factset.

“Com tais números é difícil encontrar o problema”, afirmou Bill Lynch, da Hinsdale Associates.

Assentes nestes desempenhos, os índices Dow Jones e S&P500 terminaram em alta nas últimas cinco semanas.

Lynch estimou ainda que a ausência de notícias na guerra comercial entre Washington e Pékin ajudou os investidores a permanecerem otimistas.

Por seu lado, a forte progressão da cotação da Facebook, que encerrou a ganhar 4,45%, também apoiou o avanço da praça bolsista, depois de se saber que a empresa da rede social homónima abordou grandes bancos norte-americanos para propor a partilha de dados dos clientes destes, com o objetivo de lhes propor serviços no Messenger, segundo uma fonte da AFP.