Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,77%, para os 26.379,28 pontos.

O tecnológico Nasdaq desceu 1,27%, para as 10.402,09 unidades, e o alargado S&P500 cedeu 0,65%, para as 3.218,44.

Hoje foi mais um dia em que foram divulgados vários resultados trimestrais na praça nova-iorquina.

Símbolo emblemático do Dow Jones, a McDonald’s perdeu 2,49%. O conglomerado da restauração rápida viu o seu lucro cair 68% no trimestre e não adiantou previsões para o conjunto do ano. A pandemia provocou a redução considerável da sua atividade em todo o mundo.

Estes resultados em clara retração são tanto mais surpreendentes porque se trata “de uma das empresas mais ao abrigo das repercussões da covid-19, porque propõe comida a baixo preço”, observou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

Ao contrário, a Pfizer, que também integra este índice seletivo, valorizou 3,94%. Este laboratório farmacêutico norte-americano que está a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus reviu ligeiramente em alta as suas previsões de resultados para 2020, apesar de um volume de negócios reduzido no segundo trimestre, pela descida das receitas de alguns dos seus medicamentos e suas vacinas.