A Worten foi a primeira empresa portuguesa, segundo a mesma, a obter a certificação que garante que nas suas 154 lojas, nos seus três escritórios, no entreposto central, no seu Technical Service Center (centro de serviços de reparação), e nos serviços ao domicílio existem todas as medidas necessárias para o controlo da pandemia COVID-19.

A Worten acaba de aderir ao protocolo de certificação V-Safe, desenvolvido pela TÜV AUSTRIA IBERIA, que tem como principal objetivo assegurar aos seus trabalhadores e aos clientes que a empresa possui todas as ferramentas e medidas necessárias para planear, apoiar, aplicar, supervisionar e melhorar continuamente um conjunto de ações destinado a garantir a política definida para o controlo da atual crise pandémica, foi hoje anuncido.

As auditorias da TÜV AUSTRIA IBERIA, que decorreram entre 02 e 17 de junho, "comprovaram a uniformização das boas práticas que a Worten definiu e implementou, logo no início da pandemia, as quais têm sido revistas e ajustadas sempre que necessário, para cumprir as diretivas da Direção Geral da Saúde", refere em comunicado.