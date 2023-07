A Zomato Portugal anunciou esta terça-feira que iniciou uma parceria com a merytu, plataforma que atua na área dos recursos humanos no setor da hotelaria e restauração, para que, juntas, as duas startups consigam combater "um problema que há muito afeta o nosso país nas áreas da restauração, da hotelaria e do turismo: a falta de staff".

Na nota enviada às redações é explicado que no âmbito da parceria, a Zomato vai oferecer um mês gratuito do seu Serviço de Gestão reservas (Book Lite) aos restaurantes aderentes da merytu. Desta forma, haverá "um benefício de valor compatível com as necessidades do setor e que ajudará o staff dos restaurantes numa gestão mais eficaz das suas reservas de forma gratuita, rápida e intuitiva, permitindo ainda a integração com o Google, Redes Sociais e o Website dos respetivos restaurantes". Por seu turno, no sentido inverso, os restaurantes que já forem clientes Zomato também podem usufruir de uma oferta exclusiva merytu: ao registarem-se na plataforma terão 2 Gigs de oferta nos primeiros compromissos profissionais (os Gigs).

No comunicado, é ainda enfatizado que a parceria pretende impulsionar a digitalização do setor e abranger dois pontos distintos: a otimização da gestão de staff e da gestão de sala (reservas de clientes).

A Zomato e merytu indicam ainda que vão reforçar a sua presença no Algarve neste verão.