Os dados são do gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, que numa informação hoje publicada explica que, ainda assim no acumulado deste ano, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo baixaram para 1.430,1 mil milhões de euros (uma diminuição de 0,8% em comparação com janeiro-junho de 2023) e as importações para 1.322,6 mil milhões de euros (uma redução de 8,4% em comparação com janeiro-junho de 2023).

No conjunto do espaço comunitário, de janeiro a junho de 2024, as exportações de bens extra-UE diminuíram para 1.281,3 mil milhões de euros (uma redução de 0,5% em comparação com janeiro-junho de 2023) e as importações diminuíram para 1.185,4 mil milhões de euros (uma queda de 9,1% em comparação com janeiro-junho de 2023).

Neste período, a UE registou então um excedente de 95,9 mil milhões de euros, em comparação com 17,4 mil milhões de euros em janeiro-junho de 2023.

Só relativamente a junho, na UE, registou-se um excedente de 20,9 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, em comparação com um outro excedente de 18,6 mil milhões de euros em junho de 2023.

Na área da moeda única, as primeiras estimativas do Eurostat revelam um excedente de 22,3 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo neste mês de 2024, em comparação com 18 mil milhões de euros em junho de 2023.

Na comparação homóloga, ainda na área da moeda única, as exportações de bens para o resto do mundo em junho de 2024 foram de 236,7 mil milhões de euros, uma diminuição de 6,3% em comparação com junho de 2023 (quando se registaram 252,5 mil milhões de euros).

Já as importações do resto do mundo para a área da moeda única situaram-se em 214,3 mil milhões de euros, uma queda de 8,6% em comparação com junho de 2023 (234,5 mil milhões de euros).