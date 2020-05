Este texto faz parte da rubrica Regresso a um Mundo Novo, em parceria com a plataforma 100 Oportunidades, em que vários jovens nos ajudam a pensar o mundo pós-pandemia.

As primeiras semanas do mês de março de 2020 foram uma verdadeira montanha-russa de novas informações e desinformações, atualizações do estado da COVID-19 em Portugal e principalmente de muitas inseguranças. A meio da segunda semana as Escolas esperavam a qualquer momento uma decisão do Governo relativa à suspensão das atividades letivas presenciais e, apesar de muitas escolas terem tomado a decisão de fechar as suas instalações ainda antes da decisão governamental, a ordem de encerramento chegou no dia 16 de março. A verdade é que já ninguém se sentia seguro dentro das escolas: nem os pais, nem tão pouco os professores e restantes funcionários. E assim, a duas semanas das interrupções letivas da Páscoa, as escolas, os professores e os alunos, e as famílias que agora se viam obrigadas a estar em casa, muitas em teletrabalho, foram obrigados a reagir e a adaptarem todas as suas rotinas às exigências desta nova realidade.

As escolas, cada uma com o seu ritmo, debateram-se com preocupações reais na reflexão e construção de novas metodologias de ensino/aprendizagem que fossem ao encontro dos seus projetos educativos. Acredito que todos os professores e todas as escolas estavam anteriormente, e agora mais do que nunca, conscientes da importância da introdução das novas tecnologias nas escolas. No entanto, além das estruturas escolares da grande maioria dos estabelecimentos de ensino não estarem adaptadas às necessidades que estamos a viver neste momento, também não o estavam os professores na sua generalidade.