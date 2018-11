Antes de dizer o que pretendo dizer, torna-se necessário declarar a minha relação pessoal com o Reino Unido – da maneira mais curta possível, pois esta coluna não é sobre mim, mas sobre os ingleses. Estudei (economia) e depois, quando resolvi mudar de vida, trabalhei (como fotógrafo aprendiz) em Londres. Passava férias em Ramsgate, uma praia na costa do Canal. Sou aquilo a que se costuma chamar anglófilo. Gosto do sentido de humor britânico, da pompa e circunstância das instituições (culturais, recreativas) e de uma parte do sistema de relacionamentos que os ingleses criaram. A parte que não gosto é a “snobeira”, o sistema de classes tão instituído que até se vê na maneira de falar das pessoas, no corte de cabelo, na postura.

Quanto ao relacionamento, funciona mais ou menos assim: os ingleses não são muito espertos – não sei se mais ou menos espertos do que os portugueses ou os franceses – mas a estrutura de preconceito em que vivem incentiva-os a não pensar fora da caixa. O que se vê, por exemplo, no fascínio mórbido com a família real, que é venerada e considerada o símbolo de uma ordem superior, mas ao mesmo tempo passa por um crivo diário de escárnio e mal-dizer sem paralelo noutro país civilizado. A outro nível, as classes mais de escalão sócio-económico mais baixo – os “have nots” – aceitam pacatamente ser dirigidas pela classe superior – os “haves” - educadas em colégios especiais e imbuídas do espírito altaneiro de que o Reino Unido é um país singular, com um estatuto único no seio das nações.

Falando ainda do relacionamento na sociedade, e da pouca curiosidade intelectual do homem comum: para tornar possível uma convivência tão desigual entre eles, os ingleses inventaram um código social de “boas maneiras” que dispensa maior profundidade nos assuntos. Tudo está codificado; o que dizer numa dada situação, como se comportar de acordo com o seu estatuto, como ocultar os sentimentos e filtrá-los numa conversa cheia de frases feitas e temas convenientes.

O espírito do Império ainda prevalece, embora o Império se tenha desboroado num processo que começou há precisamente cem anos. (Isto não nos deve surpreender; nós, que deixámos de ter Império há cerca de duzentos, em 1822, ainda guardamos uma nostalgia incómoda.) Os ingleses, como um todo, com os seus ungidos à cabeça, ainda acham que são melhores; que a sua democracia é mais perfeita, os seus produtos mais bem acabados, as suas finanças mais estruturadas, os seus gostos mais requintados. (É interessante que nunca tenham querido exportar o seu sistema democrático, precisamente por acharem que lhes dava uma superioridade sobre os outros países. Wellington dixit.)

Não é por acaso que o mais convincente argumento para o Brexit tenha sido “o retorno da nossa soberania”. É o que ouvimos ainda ontem, em plena debacle do Brexit: “Não queremos ser governados pela Europa; não queremos ser regidos pelas leis europeias; não queremos europeus a trabalhar lado a lado connosco.” (Os paquistaneses, indianos e outras nacionalidades não europeias não contam, porque lhes está vedada por nascimento a inglesice ancestral.)