Em outubro do ano passado, Tel estava no festival de música no Route 61, de Las Vegas, quando um perturbado mental, com 64 anos, equipado com armas de guerra disparou em todas as direções e causou a morte de 59 pessoas e ferimentos em 527. Tel estava lá mas escapou ileso. Na última quarta-feira, na noite seguinte às eleições “midterm”, Tel estava no Borderline, um bar e churrasqueira de Thousand Oaks, onde vivia, quando um outro atirador com cabeça descontrolada, um homem com 28 anos, abriu fogo de arma automática. Tel é um dos 12 clientes do bar que caíram mortos, tal como o matador. Foi morto no 312º dia de um ano em que os Estados Unidos já tiveram 307 tiroteios que causaram, cada um, várias vítimas.

Thousand Oaks, o lugar desta matança, é um subúrbio residencial, muito confortável, a noroeste de Los Angeles. A paisagem é dominada por moradias, todas rodeadas por jardins. Muitos reformados com desafogo escolhem lugares como Thousand Oaks para viver.

O mesmo se pode dizer do bairro de Pittsburgh onde, 11 dias antes da matança em Thousand Oaks, um outro homem com desvio mental matou 12 pessoas que participavam num serviço religioso numa sinagoga.

No momento em que decorria o último funeral das vítimas da chacina em Thousand Oaks (uma senhora com 97 anos, Rose Mallinger), a polícia de Tallahassee, capital do estado da Florida, era chamada para acudir a uma emergência: um homem entrou num centro de ioga, abriu fogo e matou duas mulheres.

Uma destas duas mulheres mortas tinha estado, em fevereiro, a confortar famílias amigas que tinham perdido filhos no massacre de 17 estudantes e professores da escola de Parkland, no sul da Florida.

Após todas estas carnificinas houve bandeiras a meia haste e muitas lamentações. Já tinha sido o mesmo há um ano, quando outro atirador disparou e matou 26 pessoas numa igreja em Sutherland, no Texas.

Há um outro ponto comum a todas estas atrocidades: todos os matadores tinham nascido nos Estados Unidos e tinham reconhecidos desvios mentais. Mas todos, tal como toda a gente nos Estados Unidos, tinha acesso fácil a armas de fogo. Servem-se de uma legislação que favorece a posse de armas classificadas como de defesa, mas que servem para fazer dos portadores matadores.