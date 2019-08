Já estou a imaginar os pacotes de férias. Em princípio, serão publicitados através daqueles folhetos que se metem nas caixas de correio. Lê-se em WordArt: "FIM-DE-SEMANA FACHO. 70€ EM HOTEL **. CAMIONETA PARTE ÀS 6H DE DIA 23 DA RUA ANTÓNIO MARIA CARDOSO. OFERTA DE CONJUNTO DE LÁPIS AZUIS CARAN D'ACHE". Adquiram antes que esgote.

Por mim, inaugurem o museu à vontade. O importante é que se rentabilize. A questão é, vai lá haver algum sítio para picar alguma coisa ou vai-se passar fome durante 48 anos? Têm desconto para grupos ou não permitem ajuntamentos? É urgente esclarecer dúvidas como estas.

Imagino que as figuras que estarão expostas neste museu ganhem vida à noite, como no filme. Imagino Salazar a contar anedotas a membros da Legião Portuguesa. Cardeal Cerejeira a dançar J Balvin. Américo Thomaz a tentar beijar António Ferro. Rosa Casaco a torturar Marcello Caetano com cócegas. Imperdível.

Recomendações

O último álbum de Capitão Fausto