Dezenas, centenas, milhares (ao longo dos últimos anos) de mensagens e comentários perfeitamente racistas, homofóbicas, fascistas e todo o resto de aberrações com que vou lidando. E não se preocupem, lido bem isso. Tenho as costas largas e a consciência de sermos também muitos deste lado. Escrevo-vos tudo isto para explicar uma coisa simples. Ao nos acharmos normais, falamos muito menos das coisas do que os outros. Somos menos ativos, menos vocais, porque é tão óbvio o que defendemos que às vezes nos esquecemos da necessidade de falarmos disso. E é cada vez mais necessário. Já não dá para irmos na tática de ignorar o facho no Parlamento e todos os outros que andam para aí, para ver se acabam por se calar. Não calam, e são cada vez mais, cada vez mais vocais e cada vez com menos pejo em serem ostensivamente contra os direitos humanos.

Portanto, não podemos ficar calados. Temos de escrever ou partilhar mais posts, falar mais com os amigos que estão no limbo e puxá-los para o nosso lado, votar nos partidos que defendem os nossos valores gerais (há vários, não tem de ser voto único), ouvir mais as pessoas discriminadas (os que não somos por razão nenhuma), dar-lhes voz e palco, aprender com elas e perguntar como podemos ajudar.

Não digo nada disto com tom alarmista. É mais um apelo ao olho atento e à voz pronta. Eles são muitos, mas nós somos muitos mais. Só temos de nos chegar à frente.

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- Selma: filme sobre a marcha de Martin Luther King pelos direitos cívicos.

- Antifa – Manual Antifascista: livro de Mark Bray.