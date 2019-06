Dos Estados Unidos da América para o mundo, a esperança por mais igualdade foi chegando. Em Portugal, a ideia de reivindicar a igualdade nos direitos, nas liberdades e na dignidade deu início à primeira Marcha do Orgulho LGBTI em 2000 – marca-se agora a vigésima edição.

Temos visto, de facto, muitos avanços nesta matéria de direitos humanos em Portugal. A descriminalização da homossexualidade aconteceu em 1982, seguindo-se a união de facto entre pessoas do mesmo sexo em 2001. O casamento civil é uma realidade conquistada em 2010 e a adoção e apadrinhamento em 2015.

O caminho feito foi muito maior que a soma dos quilómetros percorridos em todas as marchas. Em Portugal e no mundo, a crescente visibilidade de uma luta materializou-se em direitos, passo a passo.

No entanto, o mundo mostra-nos que é preciso continuar a marchar, pois ainda há caminho a fazer. Pela justiça. Pela dignidade. Pelo exemplo de Stonewall, onde nasceu o moderno movimento pelos direitos LGBTI+.

Recuemos até 1969. Pessoas que divergiam do padrão social heteronormativo da época (e.g., gays, lésbicas, bissexuais, “trans”, entre outras) eram perseguidas, agredidas e até presas nos Estados Unidos da América. A intolerância musculada e implacável, muitas vezes, vestia a farda da polícia, que tinha o hábito de entrar em bares e identificar os presentes, especialmente quem vestia roupas do género oposto. Só que no dia 28 de junho desse ano houve quem dissesse “não”.

Da resistência fez-se união, dentro e fora do bar Stonewall Inn. E da união surgiu um protesto, que durou quatro dias, até à total desmobilização dos manifestantes.

Este grito contra a discriminação, ouvido há 50 anos, deve ecoar ainda hoje. Porque no mundo há 70 países que continuam a criminalizar a homossexualidade. Porque os EUA não permitem que pessoas “trans” integrem as Forças Armadas. Porque a Turquia proibiu a realização das Marchas do Orgulho Gay. Porque o Reino Unido foi palco de uma agressão bárbara a um casal de mulheres, após terem sido assediadas por um grupo de homens. Porque a Indonésia continua a deter e humilhar, publicamente, a comunidade LGBTI. Porque na Tchetchénia se continua a torturar e mesmo matar homens identificados como sendo homossexuais. Mesmo em Portugal, há preconceito e discriminação – ainda que, muitas vezes, disfarçados ou dissimulados.