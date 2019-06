A opinião de Ângelo Fernandes

É fundamental que uma criança se sinta segura para explorar e ser feliz. É na infância que estabelecemos as relações com o mundo e com os outros, e é durante este período que vamos começando a nossa caminhada. Infelizmente, nem todas as crianças têm a possibilidade de ter uma infância segura. Sabemos que na Europa 1 em cada 5 crianças é vítima de violência sexual.