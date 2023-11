A título de curiosidade, sabia que de acordo com a Billboard, em 2021, esta canção foi escutada 1747 milhões de vezes nos Estados Unidos da América? Entre downloads e streams, gerou lucros na ordem dos 1,28 milhões de euros, repartidos entre a cantora e a Sony, sua editora.

A própria cantora fez questão de marcar o início das festividade ontem, dia 1 de novembro, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais. Até ao momento, já ultrapassou 11 milhões de gostos no TikTok e 2 milhões de reações no Instagram.

Embora alguns possam argumentar que é cedo demais para iniciar a celebração natalícia, há algo de genuinamente especial em dar as boas-vindas à temporada festiva mais cedo. Afinal, o Natal não é apenas um dia, mas um estado de espírito que nos faz sorrir, partilhar e espalhar alegria.

O Google Trends, como uma espécie de barómetro digital, mostra-nos que a pesquisa por músicas de Natal está a aumentar a cada dia que passa. É como se o mundo inteiro estivesse a preparar-se para uma festa épica e todos quisessem ter a sua playlist natalícia pronta a tempo.

Se, mesmo assim, ainda acha que é cedo demais para começar a pensar no Natal, então tenho 5 bons motivos que o farão agir de outra forma:

Antecipação e Alegria : O Natal é uma época de celebração e alegria. Entrar na onda natalícia mais cedo permite-nos antecipar e prolongar essa alegria, criando uma atmosfera festiva que nos envolve desde o início de novembro; Criação de Memórias Duradouras : Ao começar a celebrar o Natal mais cedo, temos a oportunidade de criar memórias especiais com amigos e familiares. Decorar a casa juntos, assistir a filmes natalícios e trocar presentes são experiências que fortalecem os laços afetivos; Decorações e Iluminações Especiais : A antecipação do Natal permite-nos desfrutar das decorações e iluminações festivas que tornam as cidades e as casas ainda mais encantadoras. É um verdadeiro espetáculo visual que nos transporta para um mundo mágico. Experiências Gastronómicas : A gastronomia desempenha um papel fundamental nas celebrações natalícias. Começar a desfrutar de iguarias sazonais, como castanhas assadas, rabanadas e bolo-rei, é um motivo delicioso para entrar nesta onda natalícia mais cedo; Espírito de Generosidade : O Natal é também uma época de generosidade e solidariedade. Iniciar as celebrações no início de novembro permite-nos participar em ações de caridade, doar alimentos e bens para aqueles que mais precisam, promovendo o espírito natalício de partilha.

A verdade é que as casas começam a brilhar com luzes cintilantes e decorações que transformam o ambiente num verdadeiro paraíso natalício. Pode, eventualmente, até haver uma competição amigável entre vizinhos para ver quem tem a fachada mais iluminada e atraente. E porque não? É a estação do ano em que a criatividade na decoração atinge o seu ponto alto.

O Natal é, também, uma época de amor e união, e é por isso que as famílias começam já a fazer planos. Há uma antecipação palpável para reunir entes queridos, criar memórias e, é claro, trocar presentes cuidadosamente embrulhados.

No entanto, é importante relembrar que o Natal não se trata apenas de presentes e decorações, mas também sobre generosidade. É um momento em que as comunidades se unem para ajudar os mais necessitados, distribuir refeições quentes e partilhar o calor humano.

À medida que as pesquisas no Google Trends continuam a subir, é evidente que o espírito natalício começa a contagiar-nos a todos, independentemente da data no calendário. O Natal é uma celebração que traz alegria, esperança e magia, e é sempre bem-vindo nas nossas vidas.

Portanto, deixe-se levar por "All I Want For Christmas Is You" e encha o seu coração de alegria. Comece a pensar nas decorações e nos presentes, e permita que a música natalícia o transporte para um mundo de encanto e maravilha.