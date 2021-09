Todos os tantos que, estremecidos e atónitos, vimos em direto a atrocidade daquele dia, sentimos que a ordem no mundo real dos seres humanos passava a estar tomada por um monstro terrorista como aqueles que gente com imaginação audaz tinha ficcionado em filmes de terror e catástrofe.

Naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, vivemos uma impensável experiência emocional, percebemos que um profundo desassossego abstrato passava a submeter drasticamente a nossa vida, em forma de ameaça terrorista. Naquele dia entendemos que, afinal, a superpotência americana também é frágil e vulnerável a um ataque em massacre. Era o fim de um tempo da vida no mundo.

Tudo começou quando era em Portugal hora do almoço. Nos ecrãs dos televisores que estavam ligados em cafés, restaurantes e cantinas por toda a parte, o ritual dos telejornais da uma da tarde corria como sempre perante olhares fugazes por entre conversas à mesa da refeição.

Subitamente, em cima das 2 da tarde, as atenções foram atraídas pelo espanto com aquelas imagens de uma das emblemáticas Torres Gémeas com fogo em vários andares altos (entre o piso 93 e o 99), porque um avião tinha chocado com o edifício. Teria sido uma avioneta?

Quando estávamos a saber, pelo relato em direto, que o inexplicável choque de um avião com a Torre Norte do World Trade Center, numa manhã de sol azul imaculado em Nova Iorque, envolvia um avião de passageiros, um Boeing 767 da American Airlines com passageiros (viemos a saber que com 92 pessoas a bordo, 5 terroristas), bruscamente entrámos em choque com uma outra sucessão de imagens: vemos um outro Boeing em movimento de curva em voo para chocar com a outra das Torres Gémeas e a encastrar-se em pisos altos (entre o 77 e o 85).

Quem pensou que a colisão com a primeira torre tinha sido acidente, após a segunda brutal colisão (outro Boeing 767, este da United, 65 pessoas a bordo, cinco terroristas) no espaço de 17 minutos (8:46, 9:03) ficou com a certeza de que estávamos perante um ataque terrorista. A confusão e angústia tornou-se máxima. Percebemos que estávamos a assistir em direto ao início de uma nova era de guerra.

As televisões portuguesas, como as de todo o mundo entraram em non-stop a mostrar o que se podia ver do ataque que estava em curso.

Ficámos confrontados com a dimensão humana da tragédia naqueles edifícios onde trabalham umas 15 mil pessoas: quantas teriam morrido? Quantas estariam em terrível sofrimento? Quantas estariam a morrer? Logo naqueles primeiros minutos começou a falar-se no risco de colapso das duas torres que estavam fumegantes.

A angústia de todos nós disparou para níveis ainda mais altos quando se soube que depois dos ataques aos edifícios que são símbolo principal do poder financeiro dos EUA, menos de uma hora depois também estava a ser atacado o Pentágono, centro do comando militar dos exércitos da primeira potência mundial. O método, sempre o mesmo: avião de passageiros, neste ataque um Boeing 757, este da American Airlines, contra o edifício.

Ficou imediatamente assumido que estava em curso um destrutivo ataque em larga escala contra a essência da civilização política ocidental.

Ainda estavam por identificar os autores deste ataque sem precedentes quando se soube que um quarto Boeing, um 757 da United, também assaltado, se tinha despenhado sobre uma floresta da Pensilvânia. Os terroristas planeavam atirar o avião contra um centro do poder político em Washington, o edifício do Capitólio ou o da Casa Branca.

Uma hora e 13 minutos depois deste pesadelo ter começado, assistimos, aterrados, ao tremendo desmoronamento, em poucos segundos, da Torre Sul do WTC, eram 9:59 em Nova Iorque (14:59 em Portugal). Passados 29 minutos, destruição total com a queda também da Torre Norte.

Sabíamos que muita gente tinha ficado sepultada no imenso destroço daquelas duas torres. Tínhamos percebido que algumas pessoas no desespero do braseiro que antecedeu o colapso decidiram não esperar mais pelo fim e atiraram o corpo por alguma janela.

Passadas duas horas sobre o início do incontrolável pesadelo daquele dia de infâmia, 11 de setembro de 2001, para além da dor pela certeza da morte de tantas mulheres e homens, a angústia também era a de saber o que viria a seguir.

Viemos a saber que os ataques-suicidas em cadeia e desencadeados naquele dia por 19 terroristas da rede Al-Qaeda que tomaram quatro aviões como arma de devastação causaram 2.977 mortos (mais de 60% dos corpos nunca identificados são vítimas de quem nunca foi encontrado qualquer vestígio do corpo) e 6.291 feridos. Mas há nestes 20 anos centenas de mortes posteriores (cancros, depressões, suicídios) diretamente resultantes daquele dia de infâmia.

E o mundo mudou nestes 20 anos após aquele dia.

O Afeganistão foi tomado pelos americanos com os aliados ocidentais. A intenção foi a de eliminar as bases terroristas no país e instalar as bases de um Estado democrático.

O Iraque foi invadido em 2003, com mentiras sobre armas de destruição maciça como pretexto. Falamos muito das fake-news de Trump, mas não podemos ignorar este embuste em propaganda para derrubar Saddam, que nada tinha a ver com a Al-Qaeda, e que fez do Iraque um campo de morte, santuário para terroristas e mais um país sem Estado. A prestigiada revista Lancet recorre a dados médicos para estimar que 600 mil civis terão morrido neste Iraque mergulhado em guerra civil sectária, protagonizada à cabeça pela parte sunita (Arábia Saudita) e pela xiita (Irão). Deste caos nasceu o ISIS/Estado Islâmico, com terror herdeiro do da Al-Qaeda, que conquistou terreno no Iraque e na Síria.

Mais de 50% da população síria teve de fugir. Está deslocada ou refugiada.

Na Líbia, a selvagem execução de Kadafi fez deste país um pátio para mafiosos traficantes de tudo, de pessoas, de migrantes, de armas, de petróleo e do que mais calha. Impera a corrupção e a violência.

O criador da Al-Qaeda, Osama bin-Laden, passados 13 anos, foi morto numa operação de forças especiais dos EUA. Mas a Al-Qaeda continua viva e tomou a versão de Estado Islâmico, com várias variantes do vírus terrorista que usam uma interpretação radical do Islão como instrumento de recrutamento e de poder.

As diversas redes de terror inspiradas na Al-Qaeda causaram neste tempo massacres em Madrid, Paris, Nice, Bruxelas, Londres, Tunis e em tantos outros lugares.

Verificou-se que o Afeganistão é uma terra incompatível com democracia e a noção de Estado. Passados 20 anos, desgraçadamente, tudo voltou ao que estava antes, com o mando nas mãos de uma nova versão dos talibãs.

Da África Central ao Iémene, do Cáucaso ao norte de Moçambique, o cancro terrorista metastiza-se em modo contínuo.

Vinte anos depois daquele dia 11 de setembro cresceu muito a distância entre o Ocidente que se deixou corroer com discursos de intolerância e xenófobos, e parte do mundo islâmico onde somos vistos como causa do problema.