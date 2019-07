Os biógrafos dele, Sonia Purnell (autora de Just Boris a Tale of a Blonde Ambition) e Andrew Gimson (retrata-o em Boris: The Rise of Boris Johnson) coincidem: Boris põe toda a gente a rir, tem humor fino, é capaz de auto-ironia, brinca com trocadilhos a partir dos escritores clássicos britânicos que cultiva (Shakespeare no topo da lista), é um malabarista no discurso e assim como que hipnotiza tanta gente. Mas há muitos que não o levam a sério.

Boris, sendo britânico nasceu nos Estados Unidos (Nova Iorque), num meio que a biógrafa Sonia Purnell descreve “bon vivant e boémio.” A mãe, Charlotte, hoje com 77 anos, fez vida como artista. O bisavô paterno era um conhecido jornalista otomano. Os biógrafos também coincidem ao considerar essas influências marcantes: Boris vê-se ator e sabe gerir o momento para entrar em palco. Também cultiva analisar o que acontece e por isso, depois da universidade em escolas de elite, Eton e Oxford, tal como o avô, foi jornalista. Correu mal a estreia como estagiário no The Times, meteu-se numa trapalhada com relatos inventados e foi logo despedido. Já tinha bons contactos no meio e conseguiu, poucos dias depois, entrar para o Daily Telegraph, como correspondente, por cinco anos, em Bruxelas. Diz-se que foi ali que Boris ganhou fúria contra a burocracia das instituições europeias.

Quando entrou em pleno na política nas fileiras do Partido Conservador, primeiro como mayor de Londres (2008-2016), depois como deputado e ministro dos Negócios Estrangeiros (2016-2018), logo ficou evidente que tinha um objetivo: tornar-se primeiro-ministro britânico. Vai esta semana concretizar essa ambição.

Para abrir o caminho para o topo político serviu-se muito do “Brexit”. Conseguiu, com a oratória hábil que tem, mobilizar muito do eleitorado mais tradicional e rural através da exploração do orgulho britânico.

Mestre na demagogia, Boris usou vezes sem conta versões mentirosas: por exemplo, antes do referendo que veio a ditar a saída britânica da União Europeia, argumentou que o Reino Unido pagava a Bruxelas milhões de libras que fazem falta ao serviço nacional de saúde (NHS) – mas omitiu que a Europa subsidia o Reino Unido com tantos milhões de libras. Agora, há uma semana, já no final da campanha que o vai levar à liderança conservadora e à chefia do governo de Londres, acabou por ser apanhado em mais uma mentira: no que era suposto ser uma sessão de esclarecimento dos eleitores, apareceu em palco com um arenque na mão, encenação para denunciar as regras “inúteis, absurdas e nefastas” impostas pelos “burocratas europeus” aos pescadores da ilha de Man, com a imposição de uma embalagem com gelo a envolver o arenque. Problema: a ilha de Man não integra a União Europeia e aquela regra sobre a embalagem é imposição do governo britânico. A Comissão Europeia lastimou logo nesse dia a prática recorrente de fake news usada por quem, uma semana depois do caso, vai ser primeiro-ministro britânico.