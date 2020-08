Um país, de acordo com os dados da Pordata de 2018, que tem 391,051 atletas a praticarem desporto. E juniores são 48,757. Poderiam ser mais, muitos mais, se existisse uma política que fomentasse o desporto e não o colasse como ocupação de tempos livres. A começar pelo Desporto Escolar que, já agora, também pretendem liquidar a reboque da Covid-19.

Sim, senhora ministra da Saúde, Marta Temido, e senhora diretora da Direção-Geral da Saúde, Graça Freitas. O país é muito mais que três equipas de futebol profissional e uma seleção.

O que agora apresentam, seja baseado em alguma orientação científica, lapso ou desconhecimento, ou simplesmente porque sim, altera os termos que a resolução do Conselho de Ministros de 30/07/2020 antecipava.

Com este documento há um tecido social que desaparece. Atletas que deixam de vestir os equipamentos. Associações desportivas que começam a definhar. Que podem fechar portas. Pavilhões, centros de alto rendimento, campos municipais — tudo investimento público, dinheiro do erário público, financiado pelos impostos dos contribuintes — que perdem a razão da edificação. “Aqui, neste local, jogou-se râguebi”, antecipo a inscrição.

Com este documento limitam fortemente a retoma da atividade do desporto de formação em Portugal. Diria mais. Matam o desporto. O medo venceu. A Covid-19 ganhou.

Marta Temido e Graça Freitas. Desconheço, se na vossa árvore genealógica há praticantes, jovens, de desporto. Ou se, nas respetivas casas, fomentaram ou fomentam a prática desportiva.

Cabe, nas vossas pastas, lutar, entre outras lutas, contra a obesidade e o sedentarismo, como sabem. Por razões de saúde. Com esta medida dão um passo (de gigante) em sentido contrário. Estão a abrir as portas aos jovens, para ficarem em casa, a jogarem consolas ou com os olhos nos "tik-toks". Estão a hipotecar uma geração. Ou duas.

Resta-me um pedido para tentar atenuar a enorme frustração que me assola. Repensem tudo o que escreveram. Voltem atrás. Ainda vão a tempo de falar com as pessoas do desporto.

Termino, agradecendo o tempo que os vossos assessores possam dispensar a esta leitura. Não imaginaria a minha vida sem o desporto. Nem a vida que agora os meus quatro filhos começam a construir. Pela saúde, minha e deles, e por tudo o que retirei para a minha vida do desporto. Que é algo que não vem retratado em documentos. Está cá dentro.