Depois, por alturas do outono de 2008, já dominavas o abecedário, o que te atribuía, desde já, grande responsabilidade. Na mesma altura, rebenta a maior crise financeira dos últimos 80 anos nos Estados Unidos. A desregulamentação no setor financeiro dos anos 80 permitiu práticas que levaram os grandes bancos a declarar perdas colossais e até a falir, apenas para depois serem salvos pelo Estado. Isso desencadeou uma crise que alastrou até à Europa, até Portugal, que foi obrigado a pedir assistência financeira internacional três anos depois, e é por essa razão que eras alimentado na puberdade sobretudo na base do arroz de atum. Foi a classe média a principal afetada por esta crise, da qual ainda hoje estamos a tentar recuperar. Culpa tua.

Finalmente, chegaste à adolescência. A troika finalmente sai de Portugal. Um novo governo chega ao poder, prometendo a todos uma vida melhor. Os teus pais estão mais contentes, mas depois foste às urgências naquela lesão do ténis e demoraste oito horas no hospital. Também começas a notar que é estranho que escolham tantos membros da família para trabalhar com eles, quando o teu irmão nem na sueca opta por ti. Entretanto, um indivíduo que nem para contínuo tinha capacidades foi eleito para Presidente dos Estados Unidos e parece que tão cedo não sai de lá. Os ingleses decidiram que preferem deixar de beber chá a continuar mais uma década que seja na União Europeia. Relembro que enquanto tudo isto acontecia passavas o tempo a descortinar as encantos da masturbação. De quem é que é a culpa disto tudo? Tua.

Recomendações

