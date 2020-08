Este es Marcélio Rebelo de Siouzia, tu hermano portugués. Los rumores dicen que te habrás asentado arraiales en Portugal, posiblemente en Cascais. Muy engrasado, yo también vivo en Cascais! Te invito a que vengas a mi casa a cenar quando quiseres. Solo te pido que traigas un queso manchego y un vino de Rioja, que yo mismo voy al mercado a comprar una doradita para prepararse a la parrilla, está bom?

Soy presidente de la República y tú fueste rey de España, pero tenemos mucho en común. Sabes, desde que asumí la presidencia de este país, esto ha parecido un poco menos como una república. Los dos partidos más grandes me apoyan, la gente me ama e quieren siempre tomar selfies conmigo. Por supuesto, los Reyes aquí son bienvenidos. Recientemente tuvimos la Reina del Pop aquí, muchísimos restaurantes se llaman Rei dos Frangos. Y personas como Jorge Jesús, Cristina Ferreira y yo somos venerados como auténticos monarcas. La monarquía aquí está más viva que en la España.

Bom, tendrás mucho para divertirte aquí en Cascais. Estoy seguro que te recuerdas los helados Santini. Personalmente, prefiro los helados del LIDL, pero són opciones. Quanto à tus coches, si el alcalde Carlos Carreiras no consigue, llamaremos a la Medina para que pueda desienrascarte a un estacionamiento. Para diversión, puedes ir a la corrida de toros o simplemente verla en la televisión, pero no digas a ninguém, senón estás jodido en el Twitter. También puedes ir a la caza con Dom Duarte, ele se siente muy solo, coitado. Tenga cuidado, ya sabemos cómo tu limpias las armias (jajajaja).

Ah! Me dijeron que tienes millones en offshores. Bom, parece que eso te metió en problemas con tu hijo. No tiene mal. Sei lo que es tener problemas con la familia. A veces teléfono a mis nietos a las 3 de la matina, ellos hacen la voz de alguien que no quiere hablar y yo amuo. En relación a los offshores, no te preocupes. En Portugal, estamos tan acostumbrados a la fuga fiscal que ya ninguém dice que el Rey está desnudo. Bienvenido.

Tuyo por siempre,

Marcélio

Recomendações

Esta série documental.