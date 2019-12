Perante o quase insignificante progresso na Conferência da ONU sobre o Clima (COP25), depois de Trump ter posto os EUA no mau lado de fora do compromisso, e com a China, após em 2015 ter mostrado boas intenções, agora a levantar o pé do pedal do empenho, tudo o que de bom fica destes dias em cimeiras para tratar a crise climática é o plano European Green Deal aprovado pela Comissão Europeia e que estimula confiança dos cidadãos na liderança de Ursula von der Leyen. Também há que contar com a força do despertar da opinião pública.

O mundo representado na COP25 gastou tanto tempo para quase nada. A conferência chegou ao fim com 42 horas de atraso, para inútil maratona de tentativas que incluíram 15 adiamentos. Os países mostraram-se na COP25 com muitas divergências entre eles, até sobre assuntos que já pareciam resolvidos. São discordâncias de pormenor técnico, com consequências políticas e sobretudo, malignas, direta ou indiretamente, para a vida de todos nós no planeta. De modo imediatamente mais inquietante para quem vive nas zonas mais vulneráveis, a UNICEF estima que 503 milhões de crianças vivem em zonas de alto risco de inundações por eventos meteorológicos extremos. Juntam-se 160 milhões em zonas críticas de seca.

As pífias conclusões da COP25 ficam a léguas dos constantes apelos dos jovens impulsionados por Greta, dos alertas reforçados dos cientistas e até do discurso dos diferentes governos que reconheceram a urgência climática.