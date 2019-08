Bem, se o leitor leu o parêntesis anterior, das duas uma: ou está tão interessado como antes na Teoria da Relatividade (ou seja, pouco ou nada) ou conhece bem a teoria e está a fumegar de irritação pela maneira como expliquei a coisa. Peço desculpa de qualquer maneira: prometo que agora vou falar de coisas banais. Aliás, o que queria fazer com esta crónica era falar da interpretação corrente da tal frase «O tempo é relativo!». Falo do tempo tal como sentido por um mero ser humano de férias…

Pois, se virmos bem, quando chegamos a meio das férias, o que se segue passa muito mais depressa. Isto é válido quer as férias durem dois dias quer durem duas semanas — ou, imagino eu, dois meses. Se for passear num fim-de-semana, o sábado é um dia longo e agradável e o domingo é a antecâmara da segunda-feira. Uma semana inteirinha de férias começa a acelerar ali por volta das três da tarde de quarta-feira. Já as duas semanas dividem-se entre os primeiros sete dias de férias a sério e os segundos sete dias de preparação para o regresso.

Se estivermos a gostar das férias, a última metade demora sempre menos tempo a passar. Até me atreveria a dar o meu nome a esta lei, mas tenho a certeza que alguém já a proferiu anteriormente — só não tenho tempo para ir saber quem foi.

Um truque para abrandar as férias

A minha teoria não terá, certamente, o impacto das teorias do Einstein. Mas foi o que se me ocorreu para a crónica. (Se calhar só eu sinto este fenómeno. Se for o caso, por favor, ignore este texto. Ou melhor, ignore este texto até este ponto. O que vem a seguir é importante.)

Pois bem, o certo é que descobri o truque para evitar esta sensação de aceleração das férias ali a partir do seu meio: um livro. Ou melhor: os livros que forem necessários. Não estou a brincar! Mesmo no último dia, mesmo quando já temos as coisas no carro para voltar para a famosa rotina, se me ponho a ler, consigo esticar os minutos, viver um pouco mais, dar às horas um pouco mais de substância, mesmo vestido de calções de banho e chinelos de praia. As férias abrandam e o tempo passa à velocidade que nos apetece. Enfim, não acontece com todos os livros, mas acontece com muitos — já é alguma coisa.

Portanto, menti: quando, no início, disse que tinha de despachar esta crónica para não ir fazer nada, na verdade queria despachá-la para voltar ao livro que tenho entre mãos. E que livro é? Um livrinho sobre o tempo — A Ordem do Tempo, de Carlos Rovelli.

Se gostou do tema do parêntesis ali mais acima, gostará certamente do livro do físico italiano — ele sim explica bem o que é a relatividade de Einstein.

Se não gosta de tais assuntos, atreva-se na mesma. Afinal, as férias servem para aventuras deste tipo, ou não? Prometo que é um livro bem menos banal do que esta crónica — que, enfim, lá se esticou mais do que a conta.

Bom fim de férias! Que passe devagar, devagarinho…

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens no blogue Certas Palavras. É autor de vários ensaios sobre a língua e ainda do romance de aventuras A Baleia que Engoliu Um Espanhol.