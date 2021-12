Apesar das más-línguas que afirmam ver no Pai Natal uma invenção da Coca-Cola, o senhor de barbas brancas tem origem em várias tradições bem mais antigas, nascendo da figura de São Nicolau, com um não-sei-quê de deus Odin à mistura. Nesta imagem de 1916, já encontramos o São Nicolau vestido de Pai Natal. (A fonte é esta página, dedicada ao santo.)

créditos: DR

A história é interessante, mas pergunto: que língua falará o senhor vestido de vermelho?

São Nicolau falaria grego e, assim, para nos desejar Feliz Natal diria algo parecido com «Kala Christougenna», ou seja, Feliz Nascimento de Cristo (no alfabeto grego, seria «Καλά Χριστούγεννα!»).

Se avançarmos uns bons séculos e olharmos para o nosso mui moderno Pai Natal, é comum dizer-se que vem da Lapónia. Pelo menos, é comum dizer-se por cá. Nos Estados Unidos, a morada do Pai Natal é o Polo Norte. Mas fiquemo-nos pela (recente) tradição portuguesa…

Ora, se o Pai Natal vive mesmo no Norte da Finlândia, falará lapão. Desta forma, quando sai de casa e entrega os primeiros presentes, dirá Feliz Natal nessa língua: «Buorrit Juovllat». Também saberá falar finlandês — assim, dirá também: «Hyvää Joulua». Em sueco, a segunda língua oficial da Finlândia, dirá: «God Jul!».

Olhemos agora para o presépio: já que Jesus ainda não sabe falar, em que idioma falam Maria e José entre si? Falam aramaico, a língua mais comum por ali, nesses anos em que o primeiro milénio antes de Cristo estava a acabar (embora ninguém soubesse). Assim, se quisessem desejar Feliz Natal aos pastores, diriam algo do género: «Eedookh Breekha!» — mas para imaginar tal coisa, temos de acreditar no milagre do anacronismo. Assim seja. Hoje, em Belém, talvez se oiça mais «Eid Almilad» (a Festa do Nascimento), em árabe, língua dos palestinos, tanto muçulmanos como cristãos.

Seja em que língua for, resta-me desejar a todos: Feliz Natal!

Marco Neves | Professor e tradutor. Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. O seu livro mais recente é História do Português desde o Big Bang.