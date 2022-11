07:35 - Cristiano Ronaldo acorda.

07:38 - Cristiano Ronaldo faz login no Instagram de Elma Aveiro e faz uma story com uma citação de Epicuro sobre gratidão.

07:53 - Cristiano Ronaldo recebe mensagem de apoio de Nuno Luz. "Whats an interview, mine friend! You well english speak!"

08:01 - Cristiano Ronaldo chega ao refeitório.

08:02 - Cristiano Ronaldo repara que o chef da seleção é o mesmo há vinte anos e vai tomar o pequeno-almoço à Galp da A5.

08:55 - Cristiano Ronaldo chega ao treino.

09:03 - No aquecimento, Cristiano Ronaldo dá calduço a João Cancelo que, entredentes, lhe diz "está quieto, bacano. Eu tenho amigos no Miratejo".

10:16 - Treino de penáltis. Cristiano Ronaldo, visivelmente desmotivado por ver Diogo Costa na baliza, recusa-se a tentar marcar. Fernando Santos põe João Moutinho em videochamada a dizer "anda bater, tu bates bem".

10:44 - Cristiano Ronaldo liga a Frederico Varandas e pergunta-lhe se já mudaram o chef responsável pelas refeições em Alcochete ou se é o mesmo há vinte anos.

11:04 - Bruno Fernandes ganha coragem e responde à provocação de Ronaldo, do dia anterior. "Vim de barco, mas pelo menos não estou a tentar afundá-lo".

12:07 - A FPF, preocupada com o facto de Ronaldo não gostar da comida da cantina, marca almoço num restaurante perto da Cidade do Futebol. É o “Capricciosa”, em Carcavelos. Bruno Fernandes decide que, doravante, é por esse nome que tratará Cristiano Ronaldo.

12:32 - Cristiano Ronaldo percebe que os ingredientes da pizza margherita do Capricciosa são os mesmos há vinte anos e manda o prato para trás.

13:28 - Fernando Santos e Cristiano Ronaldo têm um raro momento de tensão: na altura de pagar, discutem com rispidez qual deles é que põe o NIF na factura para pôr como despesa.

14:04 - Após o almoço e separando-se do grupo, Ronaldo visita o St. Julian's, colégio onde acaba de inscrever os filhos. No recreio, pontapeia um adolescente, só porque este se encontrava a ler um livro da escritora Sally Rooney. O mero vislumbre do apelido do ex-avançado inglês precipitou o ato de violência.

15:21 - De regresso à cidade do futebol, Cristiano tenta perceber quanto dinheiro vai perder se for para o Sporting. Para fazer as contas, pede ajuda a António Silva, que está a estudar para o exame nacional de Matemática A.

16:01 - Depois de o comentador Luís Vilar ter afirmado que Ronaldo tem transtorno de personalidade narcisista, o português marca teleconsulta com Jordan Peterson. Quatro minutos depois da sessão começar, Jordan Peterson ignora CR7 e começa a chorar. Cristiano Ronaldo consegue confortar o canadiano e considera enveredar pela prática psicanalítica.

16:51 - Cristiano Ronaldo liga ao empresário que ia construir um pavilhão em Caminha e pergunta-lhe como pode ter um PhD em menos de cinco minutos, na especialidade de psicoterapia.

16:59 - Cristiano Ronaldo manda mensagem a Jorge Mendes e pergunta-lhe novidades sobre o Bayern de Munique. Mendes vê e não responde, sendo que ainda manda um meme do António Silva para o grupo “Jantar de Natal Gestifute”, ignorando por completo CR7.

17:04 - Cristiano Ronaldo liga ao empresário que ia construir um pavilhão em Caminha e pergunta-lhe se quer ser seu empresário.

17:30 - Cristiano Ronaldo chega ao lanche. Repara que a senhora que corta as sandes em triângulos continua a ser a mesma há vinte anos e manda vir UberEats da Padaria Portuguesa.

17:56 - Cristiano Ronaldo contacta o radialista Fábio Lopes no sentido de integrar o plantel do Villa Athletic Club para a próxima época.

18:07 - Inspirado pelos recentes movimentos juvenis, António Silva cola-se a um poste e diz que só sai dali quando "resolverem os problemas do clima na selecção, que são causados pela insistência em utilizar um fóssil".

18:32 - Rafa manda mensagem a Fernando Santos a pedir para voltar à seleção, porque o João Mário não lhe manda uma mensagem de voz a contar tudo e ele quer estar a par do chá.

20:01 - Fernando Santos termina o seu terceiro maço do dia.

20:13 - Dolores Aveiro entrega o seu bolo de banana na Cidade do Futebol porque está farta de ver o seu menino passar fome.