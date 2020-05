Depois há os casos patológicos. Trump começou por dizer que era uma gripe que desapareceria por si, e agora, que o seu país está no epicentro mundial da pandemia, diz que tem feito um trabalho “maravilhoso”, “como nunca ninguém fez” e aconselhou os norte-americanos a ingerir detergentes de limpeza. Bolsonaro, um mini-Trump tropical, continua em negação, apesar das imagens da implacável Globo mostrarem cadáveres amontoados nas ruas.

Em todos os países, desde o primeiro, os governos foram apanhados de surpresa. Aliás esta afirmação também é discutida em permanência: se Xi Jiping não estava à espera da epidemia, ou se quando aconteceu não agiu com celeridade (lá está, a questão), ou, se não teria feito de propósito, no sinistro laboratório de Nível 4 em Huang, para dominar o mundo. (Só a título de curiosidade: o laboratório foi montado pelos franceses, em 2015...) Embora cientistas de todo o mundo tenham opiniões opostas sobre a criação do vírus – se seria natural ou fabricado – a verdadeira discussão é política; tem de ser vista no contexto da guerra entre a primeira e a segunda potências do mundo. E, dentro de cada país, também é política a opção entre “salvar” a economia ou privilegiar a saúde pública.

Dentro deste pânico internacional, não nos podemos queixar das decisões tomadas pelo governo português. São equilibradas e decididas ao correr dos acontecimentos, analisando o que se passa noutros países e, pelo menos até hoje, têm dado resultados.

Não nos podemos queixar, mas queixamos. As duas responsáveis pela condução das medidas sanitárias, Marta Temido e Graça Freitas, têm sido acusadas, no mínimo, de desajeitadas, e até de incompetentes. Nestas críticas há uma componente do velho machismo nacional, mas há também a componente política. O mesmo acontece com os comentadores que se vêem na televisão, com destaque para Paulo Portas. As observações são competentes e claras, baseadas no seu conhecido conhecimento dos “dossiers”, mas os desafectos não lhe perdoam a carreira de jornalista que jurava nunca entrar para a política, e depois de político, sujeito a ataques de mau feitio e quiçá corrupto. À esquerda oficial e particular, à falta de conhecimentos para criticar as medidas, a crítica traz à baila a eterna questão do serviço público versus os privados.

No meio deste clima áspero e receoso, anda-se pela rua e vê-se como os portugueses estão a enfrentar a aflição. No outro dia, na CMTV, uma “mulher de bata”, daquelas que sempre dão testemunho nas reportagens da estação, no meio de uma praça deserta, observava “não se vê ninguém na rua” e depois, caindo-lhe a ficha em directo, murmurava “se calhar eu também não devia estar aqui...”

Esta semana fui ao Auchan, que me caiu nas graças porque distribui os lucros pelos trabalhadores. Em Alfragide, um espaço enorme. Pois estava cheio de gente – não a multidão dum sábado da normalidade pré-pandémica, mas muito mais gente do que as normas mandam. Mais de metade não tinha máscaras e muito poucos luvas. Distanciamento social, não se avistava. Vi até dois ou três velhos, daqueles de casaco e boné que costumam ir às praias ver as meninas de fato de banho, a passear e saborear a reforma, sem sequer fingir que estavam a fazer compras.

É verdade, estão longe dos energúmenos americanos que, de armas em punho, protestam contra o confinamento nas suas cidades, porque é uma afronta às liberdades individuais. Mas isso é porque somos um povo de brandos costumes; o descaso pelo perigo e a incompetência perante a ameaça, são uma provocação às decisões do Estado e uma demonstração de estupidez – para não falar no descaso pela segurança dos outros.

Se o Estado de Emergência foi assim, imagina-se como será o de Calamidade. A situação anormal em que vivemos irá lentamente tornar-se a situação normal em que vivíamos. É o mesmo em toda a parte, é verdade. Da Índia ao Peru, as populações estão fartas de confinamento, desesperadas por dinheiro e alheias ao sofrimento terrível dos respiradores hospitalares.

Mas o que se passa no Brasil ou na Coreia não nos toca de perto. A doença vai perdurar por pelo menos mais um ano – até haver vacina e remédios – saltando de país para país, mas o nosso, mesmo dirigido por incompetentes, estará a salvo. Um senhor que adentrou pelo elevador que eu usava, sem protecção alguma e sem preocupação nenhuma, estava pronto para me explicar as suas teorias da conspiração quanto à pandemia. Nem prestei atenção ao que ele me queria dizer. Estou tranquilo quanto à calamidade.