O tempo - e a falta dele - limita as escolhas: comemos mal porque não temos tempo para preparar refeições equilibradas. Compramos mal porque vamos apressadamente ao supermercado que está aberto até à meia-noite, facilita a vida de quem trabalha até tarde obrigando outros a trabalhar em turnos rotativos com poucas folgas, alguns dos quais sentados na mesma posição durante horas para que, nós, os que trabalhamos muitas horas possamos comprar os essenciais a desoras. Faz sentido?

Escolhemos mal porque não temos disponibilidade para procurar marcas amigas do ambiente e embarcamos naquela postura apressada perante a vida em geral e a nossa em particular, evitando pensar. Reutilizamos pouco porque não sabemos como dar uma nova vida às nossas roupas e objectos que fazem parte da nossa vida, porque se tornou mais fácil substituir do que arranjar ou recuperar. Principalmente, mais barato, o que diz muito sobre métodos de produção e um sistema profissional baseado em baixas remunerações. Circulamos de carro porque é mais rápido do que a pé ou transportes públicos (90% das vezes é mesmo) em cidades sobrelotadas e pouco pensadas para receber pessoas.

A lista continua e tudo se resume a algo sobre o qual perdemos, totalmente, o controle: a noção de tempo. De pouco adianta dissertar sobre o estafado “arranjarmos tempo”, “fazer disto uma prioridade”, “tornar um elemento da agenda”... Bullshit. Também já sabem e sabem melhor do que eu que, no dia em que quiserem mesmo ter tempo, arranjam-no. Até lá andam apenas a arranjar desculpas.

O tempo é finito e nós andamos a brincar com essa finitude, enquanto encavalitamos mais uma coisa na agenda e enquanto vamos placidamente aceitando mais uma reunião que poderia ser um e-mail. A frase não serve apenas para imprimir em bases de rato ou canecas com as quais passeamos chá ou café lá no escritório. Que seja um mantra e que nos faça voltar ao tempo das passagens de nível, e ao clássico:

pare

escute

e

olhe