4) O independentismo catalão, apesar do cansaço de dois anos de lutas, impasses, prisões e começo de distúrbios com contentores a arder e confrontos entre radicais e a polícia, resiste às divergências internas e elege 23 dos 48 deputados pela Catalunha nas Cortes de Madrid, a que se juntam os 7 de En Comú Podem, espécie de “franchising” do Podemos para a Catalunha. O Ciudadanos, que há dois anos tinha sido o partido mais votado na Catalunha e que assumiu entretanto discurso radical contra o catalanismo, caiu agora para o oitavo lugar na Catalunha. Ciudadanos e PP já se juntaram ao Vox em Madrid para defenderem a ilegalização de partidos independentistas. Seria agravar o labirinto: querem prender o milhão e meio de catalães que votaram independentista? Imaginam-se a mandar mais polícias e tropa para reprimir os catalães? Sem diálogo sério, a crise vai tornar-se perigosa.

5) Pedro Sánchez ganha, mas sai a perder destas eleições. O líder do PSOE tinha fama de bom estratega, engenho que o levou à chefia do governo em junho do ano passado. A opção que tomou de apostar nesta repetição de eleições, contando reforçar a maioria, revela-se um fracasso. A jogada era arriscada e mostra-se irresponsável. Para Sánchez e o PSOE fica ainda mais labiríntica a procura de soluções para governar. O Podemos, que foi intransigente, sai debilitado. Sánchez, em junho, recusou gente do Podemos no governo. Agora, precisa ainda mais do Podemos que passou a valer menos e, para formar maioria parlamentar progressista, como propôs, também precisa do apoio dos nacionalistas bascos e de parte dos independentistas catalães que tanto hostilizou nas últimas semanas. Esta paisagem política parece muito turbulenta.

6) Muito poder económico e muita Europa está a desejar a formação da grande coligação, PSOE-PP, que teria amplo suporte com maioria absoluta no parlamento. Provavelmente, seria um alento para o curto prazo da economia espanhola, mas não se vê que pudesse enfrentar a crucial questão da reforma do Estado com procura de soluções que envolvam as diferentes nações em Espanha. Esse bloco central iria abrir espaço para crescimento das forças radicais, à direita e à esquerda.

7) Espanha está ideologicamente empatada. Já estava, agora está mais. O bloco das esquerdas (PSOE, UP e Más País) perdeu 7 deputados, o das direitas (PP, Vox e Ciudadanos) ganhou 3 – PP e Vox somam mais 50, mas Ciudadanos perdeu 47. Sánchez ambicionava ter maior margem de manobra, agora tem menos. O labirinto que cresceu pode ser uma oportunidade para que se revele uma liderança que, mais do que governar os assuntos correntes, conduza a indispensável reforma do Estado espanhol.