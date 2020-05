Aconteceu ontem. Um dos grupos de risco da economia desconfinou, mas os portugueses estão naturalmente com medo de frequentar restaurantes. Porque acham que vão apanhar o vírus, porque não querem gastar dinheiro no meio desta crise, porque durante a quarentena leram Maria de Lourdes Modesto de uma ponta a outra e já acham que dominam todos os pratos d'A Cozinha Tradicional Portuguesa. É normal ter medo. Mas é preciso deixar as reservas de lado e começar a fazer reservas.

Os restaurantes são o refogado da nossa economia. Sem eles, poucas coisas neste país funcionariam. Ou se funcionassem, não teriam graça. O turismo, os vinhos, os negócios imobiliários, os bairros, o negócio do futebol, a cerveja, a agricultura, o fado, o pão, a corrupção - nada disto seria igual se não houvesse em Portugal um tasco porta sim, porta não.

A pequena restauração familiar é dos negócios mais transparentes em Portugal. Vemos tudo a acontecer. O pai na grelha, a mãe nos tachos, o filho nas mesas, a filha na caixa, o primo que em Agosto dá uma mão, o cunhado que conserta uma mesa, a avó que reclama do tempero, o namorado da filha que ajuda o fornecedor a descarregar a Berlingo, a namorada do filho que já agora dá um jeitinho no design na página do Facebook "para ficar mais moderno e dizer que vendemos para fora". É a disfuncionalidade funcional a base do negócio de comida no nosso país. E não é para todos.