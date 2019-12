Ao fim de uns poucos séculos, teríamos, talvez, uma língua na escrita e nas situações formais e outra no dia-a-dia, um pouco à semelhança do que acontece hoje nos países árabes (para dar apenas um exemplo). A língua única manter-se-ia única apenas no papel. No fundo, teríamos voltado a um mundo de várias línguas, como temos hoje, com a diferença de haver uma língua auxiliar mundial aprendida na escola, o que também não está assim tão distante do que acontece hoje. Ou seja, o esforço de obrigar uma geração de humanos a esquecer as línguas dos pais e a aprender uma mesma língua teria sido em vão.

Digo mais: mesmo que fosse possível, não seria desejável. As diferenças entre línguas picam a criatividade humana de maneira diferente. Só para dar um exemplo muito nosso: Camões nunca teria escrito Os Lusíadas noutra língua, pois o ritmo, o vocabulário e as rimas da nossa língua levaram-no por certos caminhos. No fim, criada a obra, pôde ser traduzida para as outras línguas. É apenas um exemplo, mas um exemplo que mostra como a diversidade linguística enriquece todas as culturas, através da faísca criativa do contacto entre línguas — e ainda através da tradução, que traz obras criadas numa língua, com a sua maneira de levar os falantes a dizer certas coisas, para as outras línguas.

E, se virmos bem, o problema das línguas é menor do que parece. Ou melhor: há barreiras mais complicadas. Os seres humanos inventam mil e uma maneiras de se desentenderem, mas entendem-se melhor entre línguas do que pensamos. Como? Para começar, aprendemos as línguas uns dos outros. O normal, pelo mundo fora, é que uma pessoa saiba mais do que uma língua — basta ir a uma aldeia qualquer em África, onde é habitualíssimo que uma pessoa saiba quatro línguas. Depois, aproveitamos a proximidade entre línguas — os falantes de línguas próximas rapidamente se adaptam a falar com os outros, se quiserem fazer o esforço (nem sempre querem, mas esse é outro problema). Entre línguas mais distantes, usamos gestos e sons e ensinamos palavras simples uns aos outros em poucos minutos. Em várias épocas, houve também línguas que serviram para o contacto entre povos diferentes, como acontece hoje em dia com o inglês básico que usamos para comunicar, por exemplo, com os alemães. Por fim, claro, sempre houve tradutores...

Não é de agora: os seres humanos sempre viveram entre línguas — e assim continuaremos pelos séculos fora. Mais vale aproveitar…

Bom Ano — em todas as línguas!

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. É autor da Gramática para Todos — O Português na Ponta da Língua.