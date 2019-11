Se os jogadores da nossa Selecção apurarem o ouvido, que língua ouvirão da boca dos luxemburgueses? A resposta é mais difícil do que parece: afinal, pelas ruas do Grão-Ducado, lêem-se jornais em alemão, mas os nomes das ruas estão em francês… Se perguntarmos a um habitante que língua fala em casa, ele talvez nos diga “luxemburguês” — se não se der o caso de responder “português”, o que não será assim tão difícil, tendo em conta o número de compatriotas que por lá vivem.

Que confusão linguística é esta num país tão pequeno?

Para compreender o que se passa, temos de olhar para o que acontece com as várias línguas germânicas, um grupo que vai do inglês ao islandês, passando pelo sueco e pelo alemão, sem esquecer o holandês e mais umas quantas. No centro da Europa, na zona da Alemanha e arredores, falam-se as línguas germânicas ocidentais.

Esse território — que vai do Norte da Bélgica até à Áustria, passando pela Holanda, pela Alemanha e pela Suíça (e, claro, pelo Luxemburgo) — apresenta aquilo que os linguistas chamam um continuum dialectal: não há fronteiras marcadas entre diferentes línguas. Cada aldeia fala algo parecido com a aldeia do lado, mas algo muito diferente da aldeia do outro lado deste imenso território. Aquilo que se fala na rua de certas terras alemãs perto da fronteira com a Holanda está mais próximo do holandês ou do frísio (outra língua da Holanda) do que daquilo que se fala na Baviera ou na Áustria.

Por cima deste continuum temos as línguas-padrão: o neerlandês, na Holanda e na Bélgica, e o alemão nos outros países. Por baixo da designação “alemão”, a variedade é tremenda: um suíço, ao falar alemão suíço, é incompreensível para um berlinês. Para sorte deste último, o suíço também saberá falar alemão-padrão. No fundo, o falante suíço é bilingue: fala o seu alemão próprio, com uma gramática distinta do alemão nosso conhecido, mas fala também alemão-padrão (para complicar as coisas, este alemão-padrão tem as suas diferenças em relação ao alemão-padrão da Alemanha).