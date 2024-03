Hoje, ao celebrarmos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, convido-vos a uma pausa para refletir sobre o papel crucial dos nossos direitos num mundo dominado pela tecnologia. Para mim, esta data é uma janela de oportunidade para ponderarmos como o digital está a enriquecer e a desafiar as nossas vidas. Sem dúvida que o avanço tecnológico, pelo qual temos passado, ampliou a nossa liberdade de escolha e a nossa capacidade de influenciar como nunca. No entanto, esta nova realidade exige de nós uma utilização desses poderes de forma consciente e prudente.

O Poder da Informação

O acesso sem precedentes à informação transformou radicalmente a maneira como interagimos com o mercado. Ferramentas como comparadores de preço, plataformas de avaliação de produtos e as próprias redes sociais empoderam os consumidores com insights detalhados sobre a qualidade, o preço e a sustentabilidade dos produtos. Este fenómeno democratizou a tomada de decisão de compra, permitindo escolhas mais alinhadas com as nossas necessidades e valores. Algo completamente impensável há 20 anos, concorda?

Porém, este poder vem acompanhado da responsabilidade de navegar por um mar de informação muitas vezes saturado e confuso. A capacidade de discernir entre fontes de informação confiáveis, publicidade disfarçada ou informações falsas tornou-se uma habilidade crucial. O desenvolvimento de uma postura crítica e o recurso a plataformas reconhecidas podem servir de bússola nesse processo, garantindo que as nossas decisões reflitam verdadeiramente o nosso melhor interesse.

Para além disso, o aparecimento da Inteligência Artificial (IA) como produtora de conteúdo acrescenta uma nova camada de complexidade a este cenário. A IA tem o potencial de gerar informações que, à primeira vista, podem parecer precisas e confiáveis, mas que podem ser completamente desprovidas de factualidade ou intencionalmente enganosas.

Torna-se, assim, imperativo reconhecer este desafio e reforçar a importância de uma literacia digital robusta, capaz de distinguir entre conteúdo genuíno e conteúdo fabricado e, principalmente, assegurar que permanecemos protegidos num ambiente cada vez mais dominado por avanços tecnológicos.