O mundo foi assolado pela última crise financeira, em 2008, com a falência do Lehman Brothers, e o mundo mudou para pior. Vieram as falências de grandes bancos, falência de empresas, famílias e estados, que levou a Europa a lançar um pacote de ajuda às suas instituições financeiras no valor de 1,17 triliões de euros. O Estado, no período de ajustamento, tornou-se mais fraco e durante mais de uma década não se investiu em novas contratações para áreas fundamentais dos serviços públicos, impondo uma degradação inaceitável e desguarnecendo as competências do estado na defesa do interesse público, em favor dos interesses privados.

Em Portugal, no período da troika, o governo PSD/CDS vendeu tudo ao desbarato. REN, EDP, TAP, ANA Aeroportos, NAV, CTT, Fidelidade, EGF e até o Pavilhão do Atlântico foi vendido por uns ridículos 21,2 milhões de euros. Importa registar e não esquecer que tudo fizeram para concessionar a privados, nos últimos meses de mandato, as linhas rentáveis da CP (linha de Cascais e Sintra), a Carris, o metro de Lisboa e os SCTP do Porto.

Neste furor ideológico, escaparam por muito pouco a CGD, a RTP e algumas empresas sólidas e rentáveis do Grupo Águas de Portugal, como a EPAL, no sector das águas, e que garante o serviço público de abastecimento de água, bem escasso e essencial à vida. Pouco mais ficou na gestão do Estado, situação que considero única na Europa, e incompreensível quando comparamos os ajustamentos financeiros realizados pela troika na Grécia e na Irlanda. A Grécia, por exemplo, e que estava financeiramente e politicamente bastante pior do que nós, não optou por privatizar ao desbarato como se verificou em Portugal.

Para não ficarem dúvidas, partilho alguns dos negócios desastrados que foram efectuados por esse governo do PSD/CDS:

Nos CTT a degradação do serviço público foi impressionante com a privatização, fechando lojas em muitos municípios e com degradação evidente de serviço. Mas em apenas 7 anos foram distribuídos 326 milhões em dividendos. A posição do estado foi vendida por 909 milhões, ou seja três vezes o valor dos dividendos. Um negócio, que quanto mais lojas fechar mais lucro dá. É a isto que se chama boa gestão privada para fazer um serviço na sua essência de cariz público?