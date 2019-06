No contexto do artigo recentemente publicado com o título "Tem a certeza que foi você que pediu uma água engarrafada?” justifica-se esclarecer sobre especificidades, qualidade e características diferenciadoras das águas minerais naturais e de nascente portuguesas.

As águas minerais naturais são recursos do domínio público do Estado. A par das águas de nascente, são recursos naturais de excepcional qualidade, atestada pelos laboratórios do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), do Instituto Superior Técnico (IST) e do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), entre outros. Por vezes, há confusão ou insuficiente esclarecimento (mea culpa!) sobre quais as especificidades das águas minerais naturais e de nascente. É importante distinguir.

- As águas minerais naturais e de nascente têm sempre origem subterrânea, o que lhes garante protecção acrescida face a agressões externas. Os aquíferos são geridos, de forma sustentada, em quantidade (renovação dos caudais) e qualidade (perímetros de proteção), por profissionais de geologia altamente qualificados. As águas de torneira são, de forma predominante, captadas nos rios ou nas albufeiras das barragens.

- As águas minerais naturais e as águas de nascente são as únicas 100% naturais, não têm quaisquer tratamentos químicos. São caracterizadas pela sua pureza original! As águas de torneira têm de ser sujeitas a processos de tratamento químico , através da adição de cloro, que lhes permite ter a potabilidade que não têm na origem.

- O engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente faz-se na proximidade dos aquíferos, com a preservação das características originais da água. As unidades de engarrafamento estão fixadas às regiões do interior onde estão os aquíferos e não podem ser deslocalizadas! O transporte de água de torneira faz-se por rede, normalmente percorrendo grandes distâncias, dependendo a qualidade de diferentes factores (material das tubagens, rupturas, etc).