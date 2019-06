Um estudo liderado por investigadores canadianos, publicado na revista científica Environmental Science and Technology, concluiu que podemos estar a ingerir 50 mil micropartículas de plástico e a consumir uma dose semelhante através da respiração. E segundo este estudo o número aumenta significativamente se formos consumidores exclusivos de água engarrafada (mais 22 vezes) e diminui, fortemente, se dermos primazia à água da torneira. Dá que pensar por que razão ainda alguns de nós continuam a beber água engarrafada que, para além dos microplásticos na água, ainda vem engarrafada em grandes quantidades de plástico, aquele que muitas vezes vemos no meio ambiente, nos rios, albufeiras e oceanos e que tanto nos incomoda e revolta.

Este estudo vem demonstrar o tempo que se demora a tomar simples decisões: como a de substituir um reconhecido mau hábito, de beber água engarrafada, pela opção simples, barata e segura da água torneira, que é do ponto de vista racional a escolha mais inteligente e do ponto de vista ambiental a mais ecológica. Porque será? Importa aprofundar as respostas a esta questão.

Considero que é aqui que se vê a força dos lóbis junto dos decisores e a importância estratégica dos investimentos em campanhas publicitárias, efectuadas nos órgãos de comunicação social, e nos patrocínios definidos pelas grandes marcas no apoio aos principais eventos públicos (sejam eles musicais, festivos, de lazer, culturais ou desportivos), garantindo que a população não tenha acesso à água da torneira nestes locais, e onde só existe a opção obrigatória de beber água engarrafada, a preços exorbitantes e com margens de lucro pornográficas.

Permitam-me que vos conte uma história, que deixa a nu o poder do lóbi das águas minerais. Há cerca de uma década, exerci funções de deputado à Assembleia da República e era o coordenador do Grupo Parlamentar do PS para a área do Ambiente, do Poder Local e Ordenamento do Território. Em 2010, tive oportunidade de apresentar no parlamento uma iniciativa legislativa que instituía o consumo da água da torneira na casa da democracia, assim como, em todas as entidades públicas do país, tendo como objectivo principal realçar o investimento público que permitiu garantir a água de excelente qualidade produzida em Portugal, reduzir os resíduos e a produção de plástico e evitar a associação do parlamento a marcas. Em reunião plenária, a proposta que apresentei foi aprovada pela maioria dos deputados mas, na verdade, foi imediatamente metida na gaveta pelo Conselho de Administração da Assembleia da República, que teria a responsabilidade de implementar a medida aprovada pelo parlamento, com a simples emissão de um parecer negativo.